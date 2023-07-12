Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu öncülüğünde yürütülen, Mersin Üniversitesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle gerçekleştirilen ’Fikir Otobüsü Lise Projesi’, Avrupa Komisyonunun sponsorluğunda her yıl düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasında, ’Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi’ kategorisinde birincisi olarak, Avrupa Komisyonu seçimlerinde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

’Fikir Otobüsü Lise Projesi’ne katılan tüm öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Fikir Otobüsü projemiz son 7 yılda bölgede örnek olabilecek bir iş birliği sergilemiş ve bu süreçte 5 binden fazla girişimci adayı, üniversite ve lise öğrencisi ile temas ederek girişimcilik kültürünün gelişmesine katkı sağlamıştır. Şimdi de Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasında, ’Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi’ kategorisinde Türkiye birincisi olarak Avrupa Komisyonu seçimlerinde ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza, bilgilerini ve deneyimlerini bizlerle paylaşan çok değerli öğretim üyelerimize, emeği geçen tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" dedi.