- Fikir Otobüsü 2024-2025 sezon başvuruları başladı

- Liselerarası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması'na başvurular 21 Şubat'a kadar yapılabilecek



MERSİN (İHA) - Mersin'de, Liselerarası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması 2024-2025 sezonu başladı. 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılabileceği yeni sezon için başvurular 21 Şubat'a kadar sürecek.

Fikir Otobüsü 2024-2025 sezon başvuruları başladı. Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mersin Genç Girişimciler Kurulu işbirliği, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) desteğiyle yürütülen Fikir Otobüsü Liselerarası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması 2024-2025 dönemi lansmanı gerçekleştirildi. Lansmanda projenin detayları hakkında bilgi verildi. Detaylı bilgiye ve başvuru formlarına 'www.mersinarge.mem.gov.tr' internet sitesinden ulaşılabilecek. Başvurular ise 21 Şubat 2025 Cuma gününe kadar gerçekleştirilebilecek.



Çakır: "Fikir Otobüsü size yeni icatlar çıkarmanız için fırsat tanıyor"

Toplantıda gençlere seslenen MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Çok mutluyuz çünkü Fikir Otobüsü Projesi hayata geçti ve sonuçları da oldukça iyi gidiyor. Buradan çıkan projelerle katıldığımız yarışmalardan Türkiye birincilikleri, uluslararası derecelerle dönüyoruz. Bu proje, dünya çapında değer kazanmaya başladı. Bu başarının çıkış kaynağının Mersin olması gurur verici" dedi. Projenin liselere açılmasının ise ayrıca değerli olduğunu vurgulayan Çakır, "Çünkü girişimcilik, yenilikçilik, yeni icatlar çıkarma bu yaşlarda başlıyor. Bugün icat çıkarmanın ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Yenilikçi fikirler bulmalıyız ki gelecekte daha rahat yaşayalım. İcat çıkaralım ki daha güçlü bir şehrimiz olsun. İcat çıkaralım ki teknolojimizi geliştirip daha bağımsız bir ülkede yaşayalım. İşte Fikir Otobüsü size yeni icatlar çıkarmanız için fırsat tanıyor. Projelerinizi hayata geçirmeniz noktasında destek oluyor" diye konuştu.



Durmuş: "Fikir Otobüsü girişimcilik ekosistemine atılan ilk adım"

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da yetişkinlerin sürdüğü fikir otobüsünü gençlerin devralmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fikir Otobüsü'nün bir yarışma formatında devam etse de aslında bir yarışma olmayıp girişimcilik ekosistemine atılan ilk adım olduğunu belirten Durmuş, "Çocuklarımızla birlikte ülkemizin geleceğini inşa ediyoruz. Bu inşa gerçekleşirken ilk konulan tuğla çok kıymetli. Bu nedenle girişimcilik yolunda atılan bu ilk adımı önemsiyoruz" dedi. Projelerin uluslararası arenada Mersin’i temsil ettiğini de hatırlatan Durmuş, gençlere, "Her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardır. Bazen ufkunuzu açmak için birisinin sizi bulmasını beklemeyin. Bulma yolculuğunu kendi iç motivasyonunuzla sağlayın ki ayaklarınız yere sağlam bassın" tavsiyesinde bulundu.



Köksal: "Projemiz uluslararası boyut kazandı"

TOBB Mersin Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Burçin Köksal ise Fikir Otobüsü Lise Girişimcilik Yarışmasının büyük başarılara imza attığını belirterek, "Yerelden uluslararası düzeye ulaşan bir yarışma boyutuna geldi. Sizlerin başarısı sayesinde şu anda Unicef Fikir Maratonu Projesinde ülkemiz temsil ediliyor" diye konuştu.

Toplantı sonunda, geçen dönem dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

