Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ Adana’daki evinde ölü bulundu. Cenazenin yarın Ceyhan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde 8 yıldır tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, Adana’nın Çukurova ilçesinde yaşadığı evinde ölü bulundu. İddiaya göre, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Saniye Yüksekdağ’ın yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yaptığı ilk incelemede, Saniye Yüksekdağ’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Yüksekdağ’ın cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yüksekdağ’ın ilk belirlemelere göre mide kanaması geçirip öldüğü öne sürüldü.

Kaynak: iha