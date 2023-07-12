Muğla’nın Yatağan ilçesinde eşi, kayınbiraderi ve kayınvalidesi tarafından yakılarak öldürüldüğü ileri sürülen Figen Çoban cinayeti soruşturmasında ilk duruşma yarın görülecek.

Olay, Yatağan’ın Yeşilbağcılar Mahallesi’nde 21 Ocak’ta meydana geldi. Yanarak hayatını kaybeden 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Figen Çoban’ın, kendi üzerine benzin dökerek vücudunu ateşe verdiği iddia edilmişti. Jandarmanın araştırmasında, genç kadının ölümünden günler önce kendisine gelen bir mesaj nedeniyle eşi Mehmet Çoban (44) ile tartıştığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın çerçevesi genişletildi. Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili olarak sürdürdüğü soruşturma dahilinde cinayet şüphesi ile Figen Çoban’ın kocası ile toplam 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet Emin Ata Çoban, Hatice Çoban, Süleyman Çoban çıkarıldıkları ilk mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

İddianamede Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban ve Hatice Çoban için ’kadına karşı kasten öldürme’, ’canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’, ’eşi kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan davada Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban ve Hatice Çoban yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma yarın saat 09.30’da Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.