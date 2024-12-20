Balıkesir Bölgesi Üst Klasman Hakemi Oğuzhan Çakır, FIFA listesine dahil edilerek, Türkiye’nin en genç üst klasman hakemi ünvanını kazandı. Çakır, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etme hakkı elde ederken, Balıkesir için de tarihi bir başarıya imza attı. FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, görev yaptığı Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’yi ziyaret ederek, formasını hediye etti.

FIFA listesinde dahil olan Üst Klasman Hakemi Oğuzhan Çakır, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’yi ziyaret etti. Başkan Şehirli, Oğuzhan Çakır’ın uluslararası alanda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çalışma arkadaşımız Oğuzhan Çakır, FIFA kokartlı ilk hakemimiz olarak bizleri gururlandırdı. Kendisine yürekten tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Çakır, FIFA listesine dahil edilmesinin ardından ilk maçında giydiği FIFA kokartlı formayı, Belediye Başkanı Hakan Şehirli’ye hediye etti.