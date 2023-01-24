Bolu’da villa bahçesinde köpeğiyle oynayan 8 yaşındaki çocuğu fidye için kaçıran, bantla ağzını kapatıp, kollarını ve bacaklarını bağlayan zanlı O.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bolu’da villa bahçesinde köpeğiyle oynayan 8 yaşındaki çocuğu fidye için kaçıran, bantla ağzını kapatıp, kollarını ve bacaklarını bağlayan zanlı O.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Alpağut Mahallesi’nde meydana geldi. Kayseri’den gelen ve sokakta kalan O.Ö., bir villanın bahçesinde köpeğiyle oynayan 8 yaşındaki Ö.B.Ö. isimli erkek çocuğunu gördü ve uzaktan izlemeye başladı. Çocuğun ailesinin evde olmadığını fark eden O.Ö., yaklaşık 1 saat gözlem yaptı ve çocuğun eve girmesini bekledi. Küçük çocuğun eve girmesini fırsat bilen O.Ö., bahçede bulunan köpeğin kapısını açarak, köpeği dışarı çıkardı. Köpeği villadan uzaklaştıran O.Ö., köpeği de sakladı. Bahçede köpeğinin olmadığını fark eden küçük çocuk aramaya başladı. Şüpheli, bu kez çocuğun yanına giderek ’Ben senin köpeğini gördüm’ dedi ve küçük çocuğu peşine taktı. O.Ö., köpeğini bulma vaadiyle kandırdığı çocuğu, yaklaşık 1 buçuk kilometre uzaklıktaki Yaşamkent Mahallesi Kalıcı Konutlar mevkiinde bulunan bir iş merkezinin çatısına götürdü. O.Ö. burada küçük çocuğu plastik sandalyeye oturtup, bantla ağzını kapattı, kollarını ve bacaklarını bağladı.

Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra eve gelen küçük çocuğun annesi, oğlunu bulamayınca panikledi. Evin kapısını açık gören anne, eşi M.Ö.’yü aradı. Herkes çocuğu ararken, şüpheli ise fidye istemek için evin yolunu tuttu. Evin önünde bulunan kalabalıktan korkan O.Ö., panikleyip koşarak kaçmaya başladı.

Kovalamacayla yakalandı

Çocuğu arayan kalabalık ise şüphelinin peşine takıldı. Çocuğun babası M.Ö., vatandaşlar ve polis tarafından kovalanan şüpheli, yaklaşık 20 dakikalık kovalamacanın ardından Kılıçarslan Mahallesi’nde bulunan bir manavın önünde yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Fidye için kaçırmış

Emniyette ifadesi alınan şüpheli, çocuğu fidye için kaçırdığını ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne 50 metre uzaklıkta bulunan iş merkezinin çatısına sakladığını itiraf etti. Tarif edilen adrese giden aile ve polis ekipleri çocuğu, ağzı ve vücudu sandalyeye bantlanmış halde buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun herhangi bir sorunu olmadığı öğrenildi.

Çocuğu kaçıran şüpheli, emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle savcılık tarafından O.Ö., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.