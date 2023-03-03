Bolu’da villa bahçesinde köpeğiyle oynayan 8 yaşındaki çocuğu fidye için kaçırarak ağzını bantla kapatıp, kollarını ve bacaklarını bağlayan sanığın yargılanmasına başlandı. Savunmasında, kumar oynadığı ve borçlandığını, bu sebeple olayı gerçekleştirdiğini söyleyen sanık, "Yaptıklarımdan çok pişmanım. Aileden özür dilerim. Ben bir eşeklik ettim, tahliyemi istiyorum" dedi.

Bolu’da villa bahçesinde köpeğiyle oynayan 8 yaşındaki çocuğu fidye için kaçırarak ağzını bantla kapatıp, kollarını ve bacaklarını bağlayan sanığın yargılanmasına başlandı. Savunmasında, kumar oynadığı ve borçlandığını, bu sebeple olayı gerçekleştirdiğini söyleyen sanık, "Yaptıklarımdan çok pişmanım. Aileden özür dilerim. Ben bir eşeklik ettim, tahliyemi istiyorum" dedi.

Alpağut Mahallesi’nde 23 Ocak’ta meydana gelen olayda; O.Ö. (22) isimli şüpheli, villanın bahçesinde köpeğiyle oynayan Ö.B.Ö.’yü (8) kaçırmış ve Yaşamkent Mahallesi Kalıcı Konutlar mevkiinde bulunan bir iş merkezinin çatısına götürmüştü. Burada 8 yaşındaki çocuğu plastik sandalyeye oturtup bantla ağzını kapatan, kollarını ve bacaklarını bağlayan O.Ö., yakalanarak tutuklanmıştı.

İlk duruşma

Hakkında, "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve fidye isteme" suçlarından 25 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan sanık O.Ö., Bolu 5. Asliye Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı.

"Çok kumar oynadım ve sürekli borçlandım"

Savunması için söz hakkı verilen O.Ö., "2022 yılının Kasım ayında Bolu Komando Tugayından terhis oldum. Memleketim Kayseri’ye dönmedim. Bu esnada Bolu’da çok kumar oynadım ve sürekli borçlandım. Bu olaydan dolayı, parklarda, tarlalarda, camilerde yattım. Amacım, borcumu ödemek için hırsızlık yapmaktı. Olay günü küçük çocuğu bahçede köpeğiyle oynarken gördüm. Çocuk tek başına olunca hırsızlık yapmaktan vazgeçtim ve aklıma o anda çocuğu kaçırıp fidye istemek geldi. Köpeği ben çalıp bir yere bağlamadım. Pati isimli köpek kendiliğinden bahçeden çıktı ve ben de onu takip edip, kaçmasın diye karşı caddede bir direğe bağladım. Kesinlikle köpek hırsızlığı yapmadım" dedi.

"Ben bir eşeklik ettim"

Çocuğu kaçırmadan önce evde birilerinin olup olmadığını sorduğunu ifade eden O.Ö., "Tek başına olduğunu öğrenince köpeği Pati’yi bulması için onu evin bahçesinden çıkarttım ve onu Asayiş Şube Müdürlüğünün az ilerisinde iki katlı bir binanın açık çatı katında bulunan plastik bir sandalyeye, kaçmaması için ellerinden ve ayaklarından bağladım. Onu orada bırakarak, eve fidye istemek için geri döndüm. O sırada çocuğun annesi, ’Çocuğum kaçırıldı’ diye ağlayarak bağırıyordu. Hemen oradan ayrılmak isterken beni fark ettiler ve kaçmaya başladım. Eve fidye istemek için gitmiştim. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Aileden özür dilerim. Ben bir eşeklik ettim, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"Onunla karşı karşıya geldiğimi sonradan fark ettim"

Olay gününü anlatan küçük çocuğun annesi R.Ö., "Benim iki çocuğum var. Büyük oğlum ile görüştüm ve okula gideceğini söyledi. O sırada 8 yaşındaki oğlum evde köpeğimiz Pati ile birlikteydi. Küçük oğlumu aradım, cevap alamayınca merak ederek eve geldim. Köpeğimiz ve oğlum evde yoktu. Çığlık çığlığa oğlumun kaçırıldığını herkese duyurmaya çalıştım. O sırada sanık da oradaymış. Onunla karşı karşıya geldiğimi sonradan fark ettim. Kendisinden şikayetçiyim. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. En ağır cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Amacı suçtan ve cezadan yırtmak"

8 yaşındaki Ö.B.Ö.’nin babası M.Ö. de, sanığın köpeği kaçırmadığı konusunda yalan söylediğini belirterek, "Sanık köpeği kaçırmadığını söylüyor. Amacı suçtan ve cezadan yırtmak. Köpeğimiz eğitimli ve komuttan anlayan bir hayvandır. Her türlü komuta karşılık verir. Kesinlikle bahçe kapısı kapalı olsa bile dışarıya çıkmaz. Hem köpeğimizi hem de oğlumuzu kaçırmıştır. Olaydan sonra kaçan sanığı takip edip, olay sırasında iki sivil polisle birlikte onu yakaladık. Hatta bana, ’Vurmayın, çocuğun nerede olduğunu biliyorum. Ben kaçırdım’ dedi. Ben de eşim gibi davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"Bu iş planlanmış bir iştir"

Ailenin avukatı Sinan Barut ise savunmasında, "Bu iş planlanmış bir iştir. Sanık olaydan bir gün önce evin çevresinde keşif yapmıştır. Bu durum kamera kayıtlarında vardır" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.