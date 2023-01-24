Bolu’da villa bahçesinde köpeğiyle oynadığı sırada fidye için kaçırılan 8 yaşındaki çocuk, bir iş merkezinin çatısındaki sandalyede elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde bulundu. Çocuğu kaçıran şüpheli ise vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Bolu’da villa bahçesinde köpeğiyle oynadığı sırada fidye için kaçırılan 8 yaşındaki çocuk, bir iş merkezinin çatısındaki sandalyede elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde bulundu. Çocuğu kaçıran şüpheli ise vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Alpağut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri’den gelen ve sokakta kalan O.Ö., bir villanın bahçesinde köpeği ile oynayan 8 yaşındaki Ö.B.Ö. isimli erkek çocuğunu gördü ve uzaktan izlemeye başladı. Çocuğun ailesinin evde olmadığını fark eden O.Ö., yaklaşık 1 saat gözlem yaptı ve çocuğun eve girmesini bekledi. Küçük çocuğun eve girmesini fırsat bilen O.Ö., bahçede bulunan köpeğin kapısını açarak, köpeği dışarı çıkardı. Köpeği villadan uzaklaştıran O.Ö., köpeği de sakladı.

"Ben senin köpeğini gördüm"

Bahçede köpeğinin olmadığını fark eden küçük çocuk aramaya başladı. Şüpheli, bu kez çocuğun yanına giderek ’Ben senin köpeğini gördüm’ dedi ve küçük çocuğu peşine taktı. O.Ö., köpeğini bulma vaadiyle kandırdığı çocuğu, yaklaşık 1 buçuk kilometre uzaklıktaki Yaşamkent Mahallesi Kalıcı Konutlar mevkiinde bulunan bir iş merkezinin çatısına götürdü. O.Ö. burada küçük çocuğu plastik sandalyeye oturtup, bantla ağzını kapattı, kollarını ve bacaklarını bağladı.

Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra eve gelen küçük çocuğun annesi, oğlunu bulamayınca panikledi. Evin kapısını açık gören anne, eşi M.Ö.’yü aradı. Herkes çocuğu ararken, şüpheli ise fidye istemek için evin yolunu tuttu. Evin önünde bulunan kalabalıktan korkan O.Ö., panikleyip koşarak kaçmaya başladı.

Kovalamacayla yakalandı

Çocuğu arayan kalabalık ise şüphelinin peşine takıldı. Çocuğun babası M.Ö., vatandaşlar ve polis tarafından kovalanan şüpheli, yaklaşık 20 dakikalık kovalamacanın ardından Kılıçarslan Mahallesi’nde bulunan bir manavın önünde yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Fidye için kaçırmış

Emniyette ifadesi alınan şüpheli, çocuğu fidye için kaçırdığını ve Asayiş Şube Müdürlüğüne 50 metre uzaklıkta bulunan iş merkezinin çatısına sakladığını itiraf etti. Tarif edilen adrese giden aile ve polis ekipleri çocuğu, ağzı ve vücudu sandalyeye bantlanmış halde buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun herhangi bir sorunu olmadığı öğrenildi. Çocuğu kaçıran şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.