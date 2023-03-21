Üreticilerine fidan desteği veren Yunusemre Belediyesi’nin 2023 yılında da dağıttığı fidanlar toprakla buluşuyor. Dağıtılan fidanları alan üreticiler, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.

Kırsal kalkınma alanında yaptığı çalışmalarla üreticilerini desteklemeye devam eden Yunusemre Belediyesi, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde 2023 yılında üreticilere 35 bin (ceviz, zeytin, badem, nar, incir) fidan desteği veren Yunusemre Belediyesi’nin dağıttığı fidanlar, üreticiler tarafından dikilmeye başlandı. Üreticiler, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.