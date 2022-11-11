Bilecik’in Merkez ilçesine bağlı Kızıldamlar köyünde Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım’da, tüm Türkiye’de olduğu gibi ağaç dikim etkinliği yapıldı.

Bilecik’in Merkez ilçesine bağlı Kızıldamlar köyünde Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım’da, tüm Türkiye’de olduğu gibi ağaç dikim etkinliği yapıldı.

"Geleceğe Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik Kızıldamlar köyünde gerçekleşti. Geleceğe Nefes programı çerçevesinde 81 ilde eş zamanlı saat 11.11’de başlayan etkinliğe Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Farklı türde fidanlar vatandaşlar ve işçiler tarafından geniş bir alana dikildi. Ormanların bizler için gelecek vaat ettiğini belirten Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, fidanları toprakla buluşturdu ve can suyu verdi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yaptığı açıklamada, “1 Nisan günü köyümüzde çıkan yangında yitirdiğimiz ağaçlarımızın yerine 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 40 bin fidan dikme seferberliğine başlıyoruz. Bu güzel ülkenin en güzel süsü ormanlarımızdır. Sağlığımızın, mutluluğumuzun, birlikteliğimizin ve beraberliğimizin nişanesidir” ifadelerini kullandı.