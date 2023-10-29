İzmit’te, Kurtuluş Savaşında Kocaeli’den cepheye katılmış 553 şehidi temsilen 553 fidanı toprakla buluşturuldu.

İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesinde Kurtuluş Savaşında Kocaeli’den cepheye katılmış ve canı pahasına devletini korumuş olan 553 şehidi temsil eden fidanları toprakla buluşturarak, anlamlı bir etkinliğe imza attı. 100’üncü Yıl Hatıra Ormanı fidan dikim töreninde konuşan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu mahalle biliyoruz ki Cumhuriyetine sıkı sıkıya bağlı, Atamızın izinden giden gençler yetiştiren ve bu konuda hassasiyeti yüksek kıymetli bir mahalle. Hatıra Ormanını bu bölgede seçmemizin nedeni bu bölgede yaşayan insanlarımızın Cumhuriyet konusunda ne kadar hassas olduğunu, Cumhuriyetin kazanımlarının ne demek olduğunun ciddi farkında olan insanların yaşadığı kıymetli mahallelerden bir tanesi burası. Hürriyetin ve bağımsızlığın ebedi yurdu olan topraklarımızda, geçmişten aldığımız ilhamla ve geleceğe olan inancımızla idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşında geleceğe fidanlar dikelim istedik. Bu fidanların anısı ve sembolize ettiği insanlar olsun dedik. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu kutsal toprakların, nasıl vatan haline geldiğinin hikayesini yüreğimizde hissederek anmak için bu ağaçlandırma ve hatıra ormanı projemizi hayata geçirmek istedik" dedi.

"Kökleriyle bu topraklara, dallarıyla da yarınlarımıza uzanacak"

Şehitleri anmak için farkındalık çalışması yaptıklarını ifade eden Fatma Kaplan Hürriyet, "Onlar, bu toprakları vatan kılmak için canlarını feda etmiş cesur yüreklerdir. Onların aziz hatıralarını yaşatmak adına, yarınlarımızın teminatı olan bu fidanları toprağa emanet ediyoruz. Ben inanıyorum ki; her bir fidan, bir şehidimizin hatırasını yeşertecek, onların fedakarlıklarını ve kahramanlıklarını gelecek nesillere aktaracak. Bu fidanlar, Cumhuriyet’imizin başka başka yıl dönümlerini kutlarken, İzmit’imizin göğsünde yükselen 553 gurur abidesi olacak. Kökleriyle bu topraklara, dallarıyla da yarınlarımıza uzanacak. Buradaki her bir fidan aynı zamanda özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin bir sembolü. Bu topraklar, atalarımızın bize bıraktığı kutsal bir miras. Ve bizler de, bu mirası koruyarak, gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğu içindeyiz" ifadelerini kullandı.