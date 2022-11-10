Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Kayranokçular Mahallesi yakınlarında yer alan 231 hektarlık orman alanına 2008 yılında dikilen 195 bin adet fidan artık fıstıkçamı ormanına dönüştü. Fıstıkçamı ormanı yöre halkına hem oksijen ve hem geçim kaynağı oldu.

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Kayranokçular Mahallesi yakınlarında yer alan 231 hektarlık orman alanına 2008 yılında dikilen 195 bin adet fidan artık fıstıkçamı ormanına dönüştü. Fıstıkçamı ormanı yöre halkına hem oksijen ve hem geçim kaynağı oldu.

Manisa’nın Demirci ilçesinde 2008 yılında bölgenin ağaçlandırma projesini yöneten Orman Yüksek Mühendisi İbrahim Çolak, Kılavuzlar Orman İşletme Şefi İsmail Apaydın ve Kayranokçular Mahallesi Muhtarı Yüksel Yiğit ile birlikte ağaçlandırma alanında incelemelerde bulunan Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, ağaçlandırma çalışmaların başladığı 2008 yılında çekilen fotoğraflarla bölgenin şu andaki durumunu paylaşarak orman denizine dönüşen saha hakkında bilgi verdi.

Projenin yöneticisi olan Orman Yüksek Mühendisi İbrahim Çolak, "2008 yılında başladığımız çalışmayı yerinde inceledik. 231 hektar alanda yaptığımız çalışmada 195 bin adet fıstıkçamı, kızılçam ve servi fidanı dikmiştik. Geleceğe nefes olacak inşallah." dedi.

Kayranokçular Mahallesi Muhtarı Yüksel Yiğit’in 1,5 yaşındaki oğlu Ertuğrul Yiğit’i kucağına alarak açıklamalarda bulunan Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, "Kayranokçular’da bundan 14 sene önce büyük emek verilerek yapılan ağaçlandırma sahasındayız. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizler de onlardan aldığımız emaneti gelecek nesillere ulaştırmak için çalışıyoruz. Kayranokçular köyünden küçük Ertuğrul bu fıstık çamlığında büyüyecek ve gelecek de onları yetiştirecek ve beraber büyüyecekler." diye konuştu.

Doğan, Demirci Orman İşletme Müdürlüğü Kılavuzlar Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde bulunan Kuzuköy, Kovancı ve Kayranokçular Mahallelerinde bulunan 134, 135, 202, 205, 206, 207, 208 nolu bölmelerde 2008 yılı programında toplam 231 hektar alanda 195 bin adet kızılçam, fıstıkçamı ve servi fidanı dildiğini söyledi. Doğan, 2022 yılında kozalak verimini artırmaya yönelik budama, bakım çalışması yapıldığını ve orman köylülerine iş olanağı sağlandığını ifade ederek, ormanları tesis etmek kadar korumanın da önemli olduğunu vurguladı. Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, vatandaşlara ve yöre halkına da önemli sorumluluklar ve görevler düştüğünü ormanları hep birlikte koruyup gelecek kuşaklara nefes olarak teslim edeceklerini sözlerine ekledi.