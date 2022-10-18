DÜZCE(İHA) – Düzce’de kurumlar arası voleybol turnuvasında mücadele eden Düzce Basın takımına USR’nin sahibi Uğur Fidan antrenman topu hediye etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de kurumlar arası voleybol turnuvasında mücadele eden Düzce Basın takımına USR’nin sahibi Uğur Fidan antrenman topu hediye etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasına kısıtlı imkanlarla mücadele eden Düzce Basın takımına malzeme desteği. Düzce’nin markası olan USR’nin sahibi Uğur Fidan, takıma antrenman topu hediye etti.

Fidan, spora katkı sağlayan haber yapan basın mensuplarını tebrik ederek “Arkadaşlarımız başarılı haberlere imza atarken hem de voleybol sahasında başarılı maçlar oynuyorlar ve örnek oluyorlar tebrik ediyorum” dedi.