Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından fidan satış noktalarında denetimler yapıldı.

Konuyla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca fidan satış noktalarında denetimler yapılmıştır. Meyve fidanı almak isteyen üreticilerimizin bakanlığımızdan izin almış fidan üretici belgesine sahip kişilerden fidanlarını temin etmesi gerekmektedir. Yetiştirici bahçesinde kullanılacak fidanı, anacını ve kaleminin menşeini bilmesi gerekmektedir. Bu bakımından sertifikalı fidan kullanımı büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.