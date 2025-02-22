Hatay’ın Erzin ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Süleyman Bakıcı, fidan hırsızların sürekli bahçesinden zeytin fidanlarını çalmaktan usandığını belirterek, "Hırsızlar nedeniyle çiftçiler çok zorumda kalıyoruz" dedi.

Türkiye’nin narenciye üretimi açısından en önemli konuma sahip olan Hatay’ın Erzin ilçesinde, narenciye de hazırlık yapılırken zeytin gibi bazı ürünlerin ekimi devam ediyor. Erzin ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Süleyman Bakıcı, geçen yıl bahçesine 20 ila 25 zeytin fidanı alarak ekti. Geçen yıl ektikten 2 ay sonra hırsızlar, çiftçi Bakıcı’ya ait olan 5 zeytin fidanını kökünden kopararak çaldı. Hırsızların çaldığı fidanların yerine tekrardan 5 zeytin fidanı alan Bakıcı, tekrardan hırsızların hedefi olarak bahçesinden 5 zeytin fidanını çaldılar. Bahçesine bakım yapmaya gelen Bakıcı, zeytin fidanlarının 7’sinin çalındığını görünce büyük şok yaşadı.

Hırsızların sürekli zeytin ağaçlarının almasından usanan çiftçi Süleyman Bakıcı, "Geçen yıl Mart ayında bahçeme 20 ila 25 zeytin fidanı dikmiştim. 2 ay sonra hırsızlar zeytin fidanlarından 5’ini çaldı. Çalınan ağaçlarımın yerine tekrardan ağaç aldım. Hırsızlar yine 5 fidan çaldılar. Hırsızlar çalmalarına rağmen tekrardan yine diktim. 2 hafta önce bahçeye geldiğimde hırsızlar 7 fidanı çalmışlar. Ben hırsızlara inat olsun diye geçen cumartesi tekrardan 7 fidan aldım. Pes etmeyeceğim. Hırsızlar nedeniyle çiftçiler çok zor durumda kalıyor" ifadelerini kullandı.