Tarihi Fidan Han’da 9 yıldır tamamlanmayan çalışmaları gündeme getiren Osmangazi Belediye Eski Meclis Üyesi Cemil Aydın, belediyenin 2014 yılında yaptığı açıklamayı hatırlatarak projenin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Osmangazi Belediye Eski Meclis Üyesi Cemil Aydın, 2014 yılında Osmangazi Belediyesi’nin Fidan Han hakkında yaptığı açıklamayı gündeme getirerek, tarihi Fidan Han’da yapılacak çalışmaların tamamlanmadığını hatırlattı. Aydın. projenin bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Osmangazi Belediye Başkanlığının 2014 yılında yaptığı açıklamasında, "Proje hazırlıklarının tamamlanmasının ardından başlatılacak çalışma ile iç Fidan Han’ın içerisindeki kalıntılar bir bir ortaya çıkartılarak, İç Fidan Han arkeoparka dönüştürülecek. Doğu cephesinden yeni bir kapı açılarak, Fidan Han’ın yaya aksına açılması hedefliyoruz. Böylece, Fidan Han ve çevresi turistik bir alan özelliği kazanacak” ifadelerine yer verilmişti.

Osmangazi Belediyesi Eski Meclis Üyesi Cemil Aydın yaptığı açıklamasında, “Gelinen noktada süre epey uzamış görünmektedir. İnanıyor ve biliyoruz ki Osmangazi Belediye Başkanlığının mali ve teknik yapısıyla, kabiliyeti bu çalışmayı hakkıyla tamamlamaya yeterlidir. Ve artık projenin bir an önce tamamlanması gerekmektedir. Zira Fidan Han’ın çalışma yapılan doğu bölümündeki görüntü tarih ile örtüşmemektedir” şeklinde konuştu.