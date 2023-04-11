Erzurum’un Uzundere ilçesinde 20 yıldır fide üreticiliği yapan Doğu Anadolu’nun en büyük fidan yetiştiricisi Kadir Yaşar Nisan ayının yağmurlu geçtiğini belirterek, “Fidan dikmenin tam zamanı” dedi.

Kadir Yaşar, satışını yaptığı fidanlar konusunda uzmandan daha çok bilgiye sahip olduğunu ifade ederek fidan alan müşterilerine özel tarifler veriyor.10 dönüm arazide 250 tür 80 bin adet fidesi olduğunu söyledi.

Fidancı Yaşar “İnsan yetiştirmek ile fidan dikmek arasında yakın bir akrabalık görüyorum. Her ikisinin de meyveye durması için bakıma ve zamana ihtiyacı var bir fidan dikerek hem doğayı hem de bulunduğunuz yeri güzelleştirebilirsiniz” dedi.

Yaşar ayrıca meşe (pelit) ağacı kozasını belirli bir aşamadan geçirerek doğaya götürüp dikiyor dikmek isteyenlere de ücretsiz kozalak veriyor.