Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda mücadele eden Aliağa Petkimspor, deplasmanda karşılaştığı son şampiyon Unicaja’ya 112-77 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, başından sonuna üstün bir oyun sergileyerek galibiyete uzandı.

İlk periyotta 34-14 önde olan Unicaja, ikinci periyotta farkı daha da açarak soyunma odasına 60-31 üstünlükle gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan İspanyol ekibi, karşılaşmayı 112-77 gibi farklı bir skorla tamamladı.

Son şampiyon Unicaja ise üçüncü maçını kazanırken Aliağa Petkimspor, gruptaki üçüncü maçında ilk kez sahadan mağlup ayrıldı. Aliağa Petkim spor bir sonraki maçında Unicaja’yı bu kez evinde ağırlayacak.

Unicaja’da Tyler Kalinoski 21 sayı, Jonathan Barreiro 17 sayı ve Tyson Carter 15 sayı ile öne çıkan isimler oldu. Petkimspor’da ise Jaime Echenique, Wesley van Beck ve Yavuz Gültekin 12’şer sayı ile mücadele ettiler.