Bursaspor futbola özgü interval çalışması yaptı

Bursaspor futbola özgü interval çalışması yaptı

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu’nun ikinci maçında İspanyol temsilcisi UCAM Murcia’ya 89-96 mağlup oldu ve Avrupa’ya veda etti.

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