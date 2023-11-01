P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Ewe Basket’i 85-83 mağlup etti.
Hakemler: Castillo Luis (İspanya), Saverio Lanzarini (İtalya), Manniste Mihkel (Estonya)
P. Karşıyaka: Kenan Sipahi 10, Darrun Hilliard 13, Vitto Brown 14, Kelan Martin 13, Hakan Sayılı 2, Vernon Carey Jr. 15, Jaylon Brown 16, Furkan Haltalı 2, Thomas Akyazılı
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Ewe Baskets: Deane Williams 16, Ebuka Izundu 13, Lukas Wank, Kenneth Ogbe, Charles Manning Jr 12, Norris Agbakoko 8, Len Schoormann 7, DeWayne Russell 18, Maximilian Dileo 9, Kyle Foster
1. Periyot: 18-22 (Ewe Baskets lehine)
Devre: 48-39 (P. Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 71-61 (P. Karşıyaka lehine)