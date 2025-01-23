FIBA Kadınlar Euroleague ikici etap 5. haftasında, ÇBK Mersin deplasmanda İtalya’nın Famila Schio takımına 83-71’lik skorla mağlup oldu.
Karşılaşma öncesi Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu. ÇBK Mersin, bu sonuçla FIBA Kadınlar Euroleague’deki ilk yenilgisini de alırken, E Grubu’ndaki liderliğini korudu.
Salon: Palazzetto Livio Romare
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Cecilia Montgomery-Toth (Macaristan), Natasa Dragojevic (Karadağ)
Famila Schio: Juhasz 12, Salaun 5, Dojkic 11, Keys 7, Laksa 25, Sottana 4, Verona 11, Andre 8
ÇBK Mersin: Fauthoux 11, Carleton 12, Araujo 6, Rupert 18, Pelin Bilgiç 8, Asena Yalçın 10, Sinam Ataş 6, Derin Yaya
1. Periyot: 23-16 (Famila Schio lehine)
Devre: 48-37 (Famila Schio lehine)
3. Periyot: 64-54 (Famila Schio lehine)