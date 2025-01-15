FIBA Kadınlar Euroleague ikinci etap 4. haftasında, ÇBK Mersin sahasında İspanya’nın Avenida takımını 79-62’lik skorla mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Veronika Obertova (Slovakya), Nemanja Vlahovic (Sırbistan)
ÇBK Mersin: Rupert 34, Anderson 12, Carleton 7, Fauthoux 3, Howard 8, Araujo 5, Pelin Derya Bilgiç 6, Sinem Ataş 4, Asena Yalçın
Avenida: Collado 12, Carrion 9, Carter 4, Kone 12, Delaere, Aragones 8, Jespersen 5, Fasoula 10, Jankovic 2
Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic’in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhisi konulduğunu açıkladı.
1. Periyot: 30-15 (ÇBK Mersin lehine)
Devre: 48-31 (ÇBK Mersin lehine)
3. Periyot: 64-51 (ÇBK Mersin lehine)
Kaynak: iha