FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzmit’te İzlanda’yı 83-76 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı.
Salon: Kocaeli Yahya Kaptan Şehir Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Sinisa Prpa, Diana Lapanovic, Eirini Margarita Tsantalil
Türkiye: Sevgi Uzun 11, Ayşe Cora 17, Pelin Bilgiç 11, Elif Bayram 8, Tilbe Şenyürek 12, Manolya Kurtulmuş 7, Göksen Fıtık 2, Berfin Sertoğlu, Meltem Yıldızhan 15, Melek Uzunoğlu
Başantrenör: Ekrem Memnun
İzlanda: Thelma Dis Agustsdottir 10, Tinna Alexandersdottir 2, Thora Jonsdottir 10, Sara Run Hinriksdottir 29, Danielle Rodriguez 17, Eva Eliasdottir, Dilja Larusdottir 2, Agnes Svansdottir, Anna Svansdottir 6, Kristrun Olafsdottir
Başantrenör: Benedikt Gudmundsson
1. Periyot: 22-15 (Türkiye lehine)
Devre: 38-33 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 64-56 (Türkiye lehine)