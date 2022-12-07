Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta maçında Çek Cumhuriyeti temsilcisi ZVVZ USK Prag’ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, normal süresi 69-69 tamamlanan ve uzatma periyoduna giden mücadeleden 82-72 galip ayrıldı.

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