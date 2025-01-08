FIBA Europe Cup 2. Tur K Grubu 3. haftasında Tofaş, sahasında konuk ettiği Casademont Zaragoza’a 83-97’lik skorla mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Başakşehir: 0 (Maç devam ediyor) Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Başakşehir: 0 (Maç devam ediyor)

Salon: Tofaş

Hakemler: Lorenzo Baldini (İtalya), Darius Zapolski (Polonya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

Tofaş: Marcquise Reed 24, Özgür Cengiz 18, Yiğitcan Saybir 14, Uros Trifunovic 13, Anzejs Pasecniks 5, J.J O’Brien 3, Kristeon Bankston 4, Tolga Geçim 2

Casademont Zaragoza: Jilson Bango 19, Yoanki Mensia 15, Trae Bell-Haynes 12, Marco Spissu 12, A.J. Slaughter 12, Santi Yusta 8, Joaquin Rodriguez 5, Emir Sulejmanovic 9, Miguel Gonzalez 5

1. Periyot:13-29 (Zaragoza lehine)

Devre: 44-47 (Zaragoza lehine)

3. Periyot: 61-70 (Zaragoza lehine)

Kaynak: iha