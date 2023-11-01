FIBA Europe Cup D Grubu üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Karadağ ekibi KK Mornar’ı 78-71 mağlup etti.

FIBA Europe Cup D Grubu üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Karadağ ekibi Mornar ile karşılaştı. Ev sahibi takım maça, Marcus Lewis, Milijia Mikovic, Antabia Waller, Dwight Murray, Alex Gavrilovic; Bahçeşehir Koleji ise, Tony Taylor, Philp Scrubb, Axel Bouteille, Jerry Boutsielle, Tyler Cavanaugh beşlisiyle başladı. İlk periyot ev sahibi ekibin 28-21 üstünlüğü ile sona ererken, Mornar soyunma odasına da 43-41 üstün girdi. Üçüncü periyotta daha etkili olan Bahçeşehir Koleji, son periyoda 60-55 önde başladı. Final periyodun da üstünlüğünü sürdüren Bahçeşehir Koleji salondan 78-71 galip ayrıldı.