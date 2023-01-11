Gaziantep Basketbol, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda konuk ettiği Almanya ekibi Hakro Merlins Crailsheim’i takımını son çeyrekteki etkili oyunuyla 105-87 mağlup etti.

Gaziantep Basketbol, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda konuk ettiği Almanya ekibi Hakro Merlins Crailsheim’i takımını son çeyrekteki etkili oyunuyla 105-87 mağlup etti.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Igor Mitrovski (Makedonya) xx, Franko Gracin (Hırvatistan) xx, Petar Pesic (Sırbistan) xx

Gaziantep Basketbol: Datson xxxx 26, Hanlan xxxx 22, Miller xxx 21, Frankamp xxx 15, Egbunu xxx 9, Hammonds x 8, Can Uğur Öğüt x 2, Muhsin Yaşar x 2, Koray Çekici, Metin Türen

Başantrenör: Tutku Açık

Hakro Merlins Crailsheim: Livingston xxxx 22, Lewis xxx 20, Radosavljevic xx 11, Stephens x 8, Kindzeka x 6, Baggette x 5, Midtgaard x 4, Mikalauskas x 4, Maxhuni x 4, Vrcic x 3 Stuckey, Bleck

Başantrenör: Sebastian Gleim

FIBA Şampiyonlar Ligi: Pınar Karşıyaka: 89 - UCAM Murcia: 96 FIBA Şampiyonlar Ligi: Pınar Karşıyaka: 89 - UCAM Murcia: 96

1. Periyot: 18- 21 (Merlins lehine)

Devre: 42-44 (Merlins lehine)

3. Periyot: 72-74 (Merlins lehine)