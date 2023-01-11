Gaziantep Basketbol, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda konuk ettiği Almanya ekibi Hakro Merlins Crailsheim’i takımını son çeyrekteki etkili oyunuyla 105-87 mağlup etti.

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