FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nun son maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Romanya’yı 99-61’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte ay-yıldızlılar grubunu namağlup lider olarak tamamladı.

Üst üste ve toplamda 11. kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazanan millilerin FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası kura çekimi, 8 Mart 2025 tarihinde Yunanistan’ın Pire şehrinde yapılacak.

Salon: Olimpia Hall

Hakemler: Silvia Marziali, Ivana Ivanovic, Mikheil Vartanov

Romanya: Virjoge, Popescu 6, Lipovan 4, Fota 10, Nan 4, Ghizila, Armanu 3, İrimia 10, Ghita 8, Croitoru 5, Panait 11, Manea

Başantrenör: Ayhan Avcı

Türkiye: Sevgi Uzun 12, Gökşen Fitik 2, Ayşe Cora 3, Pelin Derya Bilgiç 7, Sinem Ataş 7, Elif Bayram 14, Zeynep Şevval Gül, Tilbe Şenyürek 15, Derin Erdoğan 13, Meltem Yıldızhan 12, İlayda Güner 12, Melek Uzunoğlu 2

Başantrenör: Ekrem Memnun

1. Periyot: 13-22 (Türkiye lehine)

Devre: 29-44 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 43-74 (Türkiye lehine)