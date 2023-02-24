FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde ikinci tur I Grubu’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, Letonya’ya 83-74’lük skorla mağlup oldu.
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde ikinci tur I Grubu’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, Letonya’ya 83-74’lük skorla mağlup oldu.
Müsabaka öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin hatırasına saygı duruşunda bulunuldu. Milliler FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda Letonya ile oynadığı müsabakasının gelirleri, AFAD iş birliğiyle devam eden konteyner kent çalışmalarına bağışlanacak.
Salon: Tofaş
Hakemler: Marius Ciulin xx, Fernando Calatrava xx, Martin Horozov xx
Türkiye: Şehmus Hazer x 4, Yiğitcan Saybir xx 9, Yiğit Arslan xx 15, Onuralp Bitim xxx 17, Sadık Emir Kabaca xx 15, Okben Ulubay x 2, Furkan Haltalı x 2, Berk Uğurlu x, Doğuş Özdemiroğlu x 2, Ercan Osmani x 7, Kenan Sipahi x 1
Başantrenör: Hakan Demir
Letonya: Kriss Helmanis x, Dailis Bertans xx 10, Arturs Strautins xx 10, Artis Ate x, Klavs Cavars x 6, Aigars Skele xx 8, Andrejs Grazulis xx 7, Martins Laksa x 5, Marcis Steinbergs x 3, Anzejs Pasecniks xx 9, Toms Leimanis xx 11, Arturs Zagars xx 14
Başantrenör: Luca Banchi
1. Periyot: 23-26 (Letonya lehine)
Devre: 46-49 (Letonya lehine)
3. Periyot: 70 -53 (Letonya lehine)
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