Everton, Jordan Pickford ile sözleşme uzattı

Everton, Jordan Pickford ile sözleşme uzattı

Müsabaka öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin hatırasına saygı duruşunda bulunuldu. Milliler FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda Letonya ile oynadığı müsabakasının gelirleri, AFAD iş birliğiyle devam eden konteyner kent çalışmalarına bağışlanacak.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde ikinci tur I Grubu’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, Letonya’ya 83-74’lük skorla mağlup oldu.

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