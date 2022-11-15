A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan’a 77-76 mağlup oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan’a 77-76 mağlup oldu.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Yohan Rosso xx, Saverio Lanzarini xx, Luis Castillo xx
Sırbistan: Marko Guduric xxx 18, Vladimir Lucic xx 8, Aleksa Radanov x 3, Stefan Jovic xx 6, Dusan Ristic xx 16, Ognjen Dobric xx 11, Danilo Andusic x, Marko Jagodic-Kuridza x, Ognjen Jaramaz x 5, Luka Mitrovic xx 10
Başantrenör: Svetislav Pesic
Türkiye: Onuralp Bitim xx 18, Sadık Emir Kabaca x 6, Scottie Wilbekin xxx 22, Ercan Osmani xx 8, Kenan Sipahi xx 11, Yiğitcan Saybir x 2, Metecan Birsen x, Şehmus Hazer x 5, Göksenin Köksal x, Melih Mahmutoğlu x 2, , Buğrahan Tuncer x, Muhsin Yaşar x 2
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 24-21 (Sırbistan lehine)
Devre: 37-34 (Sırbistan lehine)
3. Periyot: 54-54
Yorumlar