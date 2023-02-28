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Alanyaspor, Teknik Direktör Farioli ile yolların ayrıldığını açıkladı

Alanyaspor, Teknik Direktör Farioli ile yolların ayrıldığını açıkladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6 maçında deplasmanda karşılaştığı Belçika’yı 82-54 mağlup etti.

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