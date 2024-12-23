Nevşehir’de kontrolden çıkan Fiat Tofaş Şahin marka otomobil bir evin bahçesine uçtu. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kapucubaşı Mahallesi Yüceyol Sokak’ta meydana gelen kazada; M.İ. idaresindeki 68 ADZ 443 plakalı Fiat Tofaş Şahin marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarparak bir evin bahçe duvarından aşağıya uçtu.
Kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alınırken, otomobilin bahçeye düşme anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: iha