Sivas’ta boş bir arazide yanan Fiat Tofaş marka otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobil sahibinin eşi, yanan aracını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Edinilen bilgilere göre yangın Milli Mücadele Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. N.B’ye ait olan ve plakası öğrenilemeyen Fiat Tofaş marka otomobil bilinmeyen bir nedenle yandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak araç, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Otomobil sahibinin eşi A.B. ise yanan aracını gözyaşları içinde izledi. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.