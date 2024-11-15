Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Kanal Fırat muhabiri ve program yapımcısı Semra Demirelli’ye yönelik saldırıyı kınadı.

Başkan Gürtürk mesajında, "Bugün gazeteci bir meslektaşımız menfur bir saldırıya uğradı. Meslek camiamız içinde sevilen, sayılan, gayretli ve başarılı olan Semra arkadaşımız, aldığı kurşunla yaşam savaşı veriyor. Sebebi ve gerekçesi ne olursa olsun bir kadına yapılan bu saldırı asla mazur görülemez ve kabul edilemez" dedi.

"Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti olarak bu menfur saldırıda yaralanan Semra Demirelli kardeşimizin kısa süre içinde sağlığına kavuşması en büyük temennimizdir" diyen Gürtürk, "Bu vesile ile Kanal Fırat ve basın camiamıza geçmiş olsun duygularımızı iletiyor, acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Elazığ’da tartıştığı kız arkadaşı Semra Demirelli’yi silahla ensesinden ağır yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Vahap Çetin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Muhabir ve program yapımcısı olan Demirelli’nin hastanede tedavisi sürüyor.