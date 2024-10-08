Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) ile özel bir hastane arasında indirim protokolü imzalandı.

FHGC, gazetecilerin sağlık giderlerini azaltmak amacıyla Özel Hayat Hastanesi ile bir indirim protokolü imzaladı. Protokol, FHGC Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Can Kılıç ile hastanenin Genel Müdür Yardımcısı Rüşen Çınar tarafından cemiyet binasında gerçekleştirilen bir törenle hayata geçirildi. Bu anlaşma ile birlikte, FHGC üyeleri ve birinci derece yakınları, hastanenin acil servis hariç tüm bölümlerinde yüzde 25 indirim hakkına sahip olacak.

Kılıç, imza töreninde yaptığı konuşmada, ’’Gazetecilik mesleği, yoğun ve stresli bir iş. Üyelerimizin sağlık giderlerini azaltmak için böyle bir adım atmanın önemine inanıyoruz. Protokolün üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.