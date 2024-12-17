Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, kent siyasileri ve yöneticilerinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşmelerinde dile getirdikleri gündem maddelerinden olan “basın konutları” hakkında açıklamalarda bulundu.

Elazığ’da 2020’de meydana gelen depreminin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un basın mensuplarına TOKİ marifetiyle yapılacak basın konutları sitesi konusunda söz verdiğini ancak 2023 depremi, sonrası oluşan yeni hak sahipliklerine konut yapılması sebebiyle bunun gerçekleşmediğini ifade eden Başkan Gürtürk açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın ilimizde görev yapan basın mensuplarının ihtiyacı olan 120 konutluk basın konut sitesi ile ilgili talebimizi ilimizin milletvekilleri, belediye başkanımız ve il başkanlarına ileterek pazartesi günü Bakan Kurum ile gerçekleştirecekleri toplantıda bu talebimizin gündeme getirilmesi talebinde bulunduk. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Fatih Önalan, MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal’ın bulunduğu heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşmelerinde Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti olarak talebimizi Bakanımıza ilettiler. Bakan Kurum, bu talebimize olumlu yaklaşarak 2023 depremi sonrası hak sahiplerinin konut ihtiyaçlarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve 2025 yılı içinde ya artan sosyal konutlardan, ya da yeni ve müstakil bir ihale yapılması suretiyle basın mensuplarının talebinin karşılanacağını ifade etmişlerdir. Cemiyetimizin bu talebini Bakan Kurum’a iletmeleri ve gerçekleşmesi yönünde ısrarcı olmalarından dolayı basın camiası olarak valimize, 5 milletvekilimize, belediye Başkanımıza, rektörümüze, Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüze ve il başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yine basın konutları sitemizin hayata geçirilmesi sürecinde desteklerini esirgemeyen, şehrimize geçmişten bugüne gerçekleştirdiği unutulmaz hizmetleri ile verdiği sözü yerine getirerek basın camiasının yanında olduğunu hissettiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum” dedi.