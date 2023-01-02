Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, Toprak Mahsullerinin (TMO) elinde ciddi bir fındık stoğu olduğuna dikkat çekerek, “Fındığın fiyatını TMO’nun satış politikası belirleyecektir. Son yıllarda TMO çok kıymetli bir satış politikası izlemiştir. Bu politikayı 2022 mahsulünde de de inşallah izlerler” dedi.

Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, Toprak Mahsullerinin (TMO) elinde ciddi bir fındık stoğu olduğuna dikkat çekerek, “Fındığın fiyatını TMO’nun satış politikası belirleyecektir. Son yıllarda TMO çok kıymetli bir satış politikası izlemiştir. Bu politikayı 2022 mahsulünde de de inşallah izlerler” dedi.

Ordu’da serbest piyasada fındık fiyatı 45 ile sezonu açarken, TMO ise 50 randımanlı Giresun kalite fındık için 53, levant kalite fındık için üreticilere 52 TL ödeme gerçekleştirdi. Yeni yılın ardından da serbest piyasada fındık fiyatları 55 TL’ye yaklaşırken, Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, TMO’nun satış politikasının gelecek sezon fındık fiyatlarını belirleyeceğini söyledi.

Feyzi, yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde kar ile satıp sonra ki yıllarda fındık fiyatını 3 haneli rakamlardan üreticilerden alırlar. Bu, yetkililere çağrımdır, TMO hiçbir firmanın deposu değildir. Ellerinde ciddi anlamda bir fındık stoğu vardır. Fındığın fiyatını TMO’nun satış politikası belirleyecektir. Fındığın 3 rakamlı fiyatlara çıkmasını engelleyici bir satış politikasını asla uygulamamalarını kendilerine tavsiye ederim. Son yıllarda TMO çok kıymetli bir satış politikası izlemiştir. Bu politikayı 2022 mahsulünde de inşallah izlerler. Önümüzdeki günlerde de 70 TL’nin altında TMO satış politikası ile fındığın gündemine oturmalarını kendilerine tavsiye etmem” dedi.

“Fındıkta 3 rakamlı fiyatlar hayal değil”

Fındık fiyatlarının gelecek yıllarda 3 haneli rakamlara çıkması gerektiğine değinen Feyzi, “2021 yılında 25 TL’lik fiyatın karşılığı bütün girdi maliyetlerine baktığımız zaman bugün 3 rakamlı fiyatlarda. Tüm girdi maliyetlerinin 4 katı olduğu bir yerde 25 TL’lik fiyat 50 TL’de kalmamalı. Yüzde 75’i ihracat malı olan ve çikolata sanayisinin tüketmek zorunda olduğu fındık damak zevki ile çikolata yiyen dünyadaki insanların muadili ile asla kıyaslanamayacağı bir üründür. Türkiye’de en çok fındık üreten bir ilde yaşıyoruz, biz bunun kıymetini çok iyi bilmeliyiz. 100 TL ve üzerindeki rakam fındıkta hiç kimseyi rahatsız etmemelidir. Biz bu işin ticaretini yapıyoruz. İhracatçı kardeşlerimiz 3 rakamlı fiyatları hayal görmesinler, ‘kimse bunu tüketir mi?’ demesinler” ifadelerine yer verdi.

“Yılbaşına kadar 125 bin ton iç fındık ihraç edildi”

2022 yılında 125 bin ton iç fındık, bunun karşılığı olarak 250 bin ton kabuklu fındığın dünyanın farklı ülkelerine ihraç edildiğini söyleyen Feyzi, “Bu ülkeye ciddi derece de döviz girdisi sağlanmıştır. Yabancı yatırımcıya karşı değiliz. Onlar bizim başımızın tacıdır. Ülkemizdeki misafirlerimizdir. Yabancı yatırımcının bu ülkedeki yanlış yaptığı politikalara ve ticarete karşıyız” şeklinde konuştu.