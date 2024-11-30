HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de Fırsatları Artıran Eğitimde Yapay Zeka (FEYZA) Projesi ile imam hatip okullarında ’Yapay Zeka Eğitimleri’ başladı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan FEYZA Projesi kapsamında, imam hatip okullarında görev yapan öğretmenlere yapay zekâ uygulamaları alanında eğitim verilerek, öğretmenlerin mesleki gelişimleri destekleniyor. Bu proje ile öğrencilere algoritmik düşünce ve yapay zekâ becerileri kazandırılması hedefleniyor.

İl MEM BT İl Koordinatörü ve FEYZA Eğitmeni Uğur Çaparali tarafından sunulan eğitimler Sümbül Anadolu Lisesinde yer alan Öğretmen Eğitim Merkezi’nde (UZEM) başladı. Hafta içi her gün 16.00 ila 20.00 saatleri arasında verilen eğitimlerde, yapay zeka ve blok tabanlı kodlama konularında bilgiler sunuluyor.

Eğitimlerle ilgili açıklamada bulunan Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, amaçlarının öğrencileri, disiplinler arası çalışmalarla geleceğin mesleklerine hazırlamanın ve topluma değer katan becerilerle donanımlı bireyler yetiştirmenin önemli olduğunu söyleyerek, “FEYZA Projesi’yle medeniyetimizden feyz alarak geleceğe hazırlanıyoruz. Öğretmenlerimizin yapay zeka uygulamalarını üreterek derslerinde kullanmalarına imkan sağlayan bu eğitim ile çağın ihtiyaçlarına uygun bir öğretim ortamı hedefliyoruz. İmam hatip okullarımızdaki öğretmen ve öğrencilerimizin, dijital çağın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim almalarını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.