1948 Uşak doğumlu olan Fevzi Kahraman, iki çocuk babası.

Siyasetin içinden gelen Kahraman, bundan böyle politikanın kalbi Ankara’da İhlas Medya Grubu Ankara temsilciliğini yürütecek.

Fevzi Kahraman, aynı zamanda merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde 8 yıl İzmir’de Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı ve İzmir İl Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Grubumuz bünyesinde uzun yıllar önemli görevlerde bulunan Kahraman, gazeteciliğe İzmir’de başladı. Türkiye Gazetesi Genel Koordinatörlüğü, Genel Yayın Müdürlüğü ve 18 yıl İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürlüğü’nü yürüten Kahraman ayrıca İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığında bulundu.

Türkiye Gazetesi, TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı gibi Türkiye’nin önemli medya kuruluşlarını bünyesinde bulunduran İhlas Medya Grubu, Batuhan Yaşar’ın vefatı sebebiyle bir süredir boş olan Ankara Medya Grup temsilciliğine Fevzi Kahraman’ı atadı.

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