Zonguldak’ta yıkımı devam eden Fevkani Köprüsü’nün Uzunmehmet Caddesi ayağında çalışmalar sürüyor.

Zonguldak’ta riskli olduğu ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan Fevkani Köprüsü’nde çalışmalar dört bir koldan devam ediyor. Asfalt kemirme işlemlerinin ardından beton kırma çalışmaları başladı. Köprünün Acılık ve Soğuksu ayağındaki beton kırma çalışmaları sürerken Uzunmehmet Caddesi üzerindeki çalışmalar da hızlandı. Beton blokların kırılmasının ardından köprünün demir iskeleti de ortaya çıktı. İş makineleri beton zemini yaklaşık 2 metre kırarak köprünün demir kısmına ulaştı.