Zonguldak’ta risk taşıdığı gerekçesiyle yıkımına karar verilen Fevkani Köprüsü için 18 Temmuz tarihinde Zonguldak Belediye Binası’nda ihale gerçekleştirilecek. Öte yandan alternatif köprünün montajı da tamamlandı.

Zonguldak’ta yaklaşık 65 yıl önce hayata geçirilen İstasyon Caddesi, Acılık, Soğuksu ve Gazipaşa Caddesi’ni birbirine bağlayan Fevkani Köprüsü, risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılacak. Köprünün yıkım ihalesi 3 Temmuz 2023 günü Zonguldak Belediye binasında gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, köprünün yıkımına ilişkin önceki günlerde yaptığı açıklamada "Adnan Menderes Köprüsünün bitimiyle birlikte de çalışmalarımız başlayacak. Zahmetsiz de rahmet olmuyor. Köprünün yıkılma zamanında da bir 1-2 aylık trafik sıkıntısı yaşayacağız. Köprü risk teşkil ediyor. Bakanlıktan bize köprüyü ne zaman yıkacaksınız şeklinde yazılar geliyor. Köprüde bir vatandaşımızın burnu kanasa bir suç işlemiş oluruz" ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan Fevkani Köprüsü’nün yıkılması esnasında trafiğin aksamaması için alternatif olarak hayata geçirilen Adnan Menderes Köprüsü’nün montaj işlemleri de tamamlanmış oldu. Köprünün bağlantı noktasındaki üst yol yapım işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte İstasyon Caddesi’nden trafik sağlanmış olacak.