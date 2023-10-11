Zonguldak’ta yıkımı kararlaştırılan Fevkani Köprüsü’nde hazırlıklar sürerken bazı köprü altı esnafların işyerlerini boşaltmadığı görüldü. Buna rağmen ekipler bariyer ile köprüyü çevrelemek çalışmaya devam etti.

Zonguldak’ta riskli yapı olduğu ve depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen Fevkani Köprüsü altında yıkım için hazırlık çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde gelen iş makinesi köprü altında parke kırma işlemine başladı. İşyerlerinin elektriklerinin kesik olması sebebiyle bazı esnaflar Zonguldak Valiliği’nden jeneratör talep etmişti. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ise esnafa tahliye işlemlerinde yardımcı olmak için jeneratör taleplerini karşılamış ancak bazı esnaflar tahliye etmek yerine jeneratör ile satış yapmaya devam etmişti.

İş makinesinin çalışmasına rağmen bir kaç esnaf hala dükkanlarını boşaltmadı. Esnafların çıkmamasına rağmen iş makineleri çalışmayadevametti. Köprünün tamamen bariyerler ile çevrelenip iş güvenliği önlemlerinin alınmasının ardından yıkım işlemlerine başlanacağı öğrenildi.