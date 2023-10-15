Zonguldak’ta 67 yıllık Fevkani köprüsünde korkuluk sökme çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak’ta dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen Fevkani köprüsünde dün akşam saatlerinde çalışmalar başladı. Ekipler, Acılık ayağındaki köprüde demir korkulukları sökmek için kolları sıvadı.

Bugünde sabah saatlerinde kaldığı yerden devam eden ekipler, korkulukları sökerek, iş makinesiyle kazdı. Ekipler ilk etapta Soğuksu ve Acılık ayağındaki köprüyü bloklar halinde indirmeyi planlıyor. Çalışmaların 2 ay kadar sürede tamamlanarak köprünün tamamen bitirilmesi hedefleniyor.