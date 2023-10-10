Zonguldak’ta Fevkani köprüsünün yıkım işleminin başlayacak olması nedeniyle Soğuksu’da çevreleme çalışması başladı.

Zonguldak’ta riskli ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacak olan Fevkani köprüsü geçtiğimiz günlerde yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı. Bloklar halinde yıkılacak köprüde, ilk olarak Soğuksu, Acılık ve İstasyon ayağından başlanacak. Çalışmalar öncesinde köprüde çevreleme işlemi sürüyor. Bugün sabah saatlerinde açık otoparkın bir kısmı trafiğe kapatılarak çevreleme işlemi başlatıldı. Araç yolu tamamen demir bariyerle çevrilirken, korkuluk tarafları da kapatıldı. Çevreleme işleminin sona ermesinin ardından yıkım çalışması başlayacak.