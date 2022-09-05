102 metre yatay sondaj ile çevre yolunun karşı tarafına ulaşan yağmur suyu hattı çalışması ile bölgede yaşanan sıkıntılar sona erecek.

Bahçeli Sivas’ta 35 bin kişiye seslendi

Bahçeli Sivas’ta 35 bin kişiye seslendi

Çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ile alt yapı çalışmalarına ağırlık veren Kütahya Belediyesi, Fettah Söğütleri Bölgesinde çalışma başlattı. Toplamda 1200 metrelik yağmur suyu hattı için 500’lük polietilen boru kullanılıyor.

Kütahya Belediyesi şehir konforunu artırmak için başlattığı alt yapı çalışmaları Fettah Söğütleri bölgesinde yapılan 102 metrelik yatay sondajla devam ediyor.

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