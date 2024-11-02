Fetullahçı Terör Örgütünün sözde öğrenci yapılanmasında yer alan ve örgütün haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen A.E.A., isimli şahıs polis tarafından yakalandı.

Operasyon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Edinilen bilgilere göre, TEM ekipleri 2017 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma ve örgütün sözde öğrenci yapılanması içerisinde görev alan A.E.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma sonrası şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Örgütün haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu da belirtilen şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.