Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulanan FETÖ/PDY üyesi Aksaray’da jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilen Z.D. isimli şahsın Aksaray merkezde bulunduğunu belirledi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler şahsın ikametine yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan şahıs gözaltına alınırken, İl Jandarma Komutanlığında yapılan sorgulamasının ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.