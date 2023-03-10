Aydın Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan aranması bulunan ve hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilen öğretmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terörden aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen koordineli çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ’FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak’ suçundan araması bulunan ve hakkında toplam 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ihraç öğretmen Ç.G., Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi’ndeki evine düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Ç.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.