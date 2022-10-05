Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sözde İzmir Tire Bölge Milli Eğitim sorumlusu İsmail Atalay, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken, güvenlik güçlerinin operasyonu ile yakayı ele verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sözde İzmir Tire Bölge Milli Eğitim sorumlusu İsmail Atalay, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken, güvenlik güçlerinin operasyonu ile yakayı ele verdi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 3 FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma girişimleri olduğu bilgisini edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro ekipleri, düzenledikleri operasyon ile şahısları yakaladı.

Yakalanan şahıslardan İsmail Atalay’ın İzmir’in Tire ilçesinde sözde Milli Eğitim Bölge sorumlusu olduğu ve Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürütürken KHK ile ihraç edilerek hakkında iddianame hazırlanarak yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi. İsmail Atalay’ın yanında bulunan R.C. ve E.E. isimli şahısların da FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

Atalay ve beraberindeki R.C. ve E.E., Edirne F Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, şahısların yurt dışına kaçmalarına yardım eden Y.K. ise Göçmen Kaçakçılığı suçundan tutuklanarak Uzunköprü Kapalı Cezaevine gönderildi.

Y.K.’nın FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantısı olup olmadığının tespiti için soruşturma genişletildi.