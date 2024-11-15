İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan örgütün sözde ‘Büyük Bölge Talebe Mesulü’ ve Kocaeli ilk ve ortaokul sorumlusu Mehmet Avcı ile "Latif" kod adlı Serdar Aktürk yakalandı. Bylock yazışmaları belirlenen ve ‘öğretmenlik’ yapan Mehmet Avcı’nın, örgüt üyesi öğrencileri polis ve askeri okul sınavlarına hazırlayan kişilerden biri olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanma içerisinde faaliyet gösteren zanlıların tespit edilmesine yönelik ortak çalışma gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda çalışma yapan emniyet ekipleri, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösteren 2 hücre üyesinin izini tespit etti.

FETÖ üyeleri arasında “Latif” kod adıyla biliniyor

Yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY’nin sözde ‘Büyük Bölge Talebe Mesulü’ (BBTM) ve Kocaeli ilkokul, ortaokul sorumlusu Mehmet Avcı ile "Latif" kod adlı örgüt mensubu Serdar Aktürk’ün Esenyurt’ta bir evde saklandıkları bilgisine ulaşıldı. Firari olarak aranan FETÖ üyelerinin kaldıkları adreslere önceki gün düzenlenen operasyonda Avcı ve Aktürk yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan her iki şüpheli sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü.

Örgüte yeni eleman kazandırma arayışı hız kazandı

Elde edilen bilgilerden, örgütün hain darbe girişimi sonrasında faaliyetlerine ara vermeden devam ettiği anlaşıldı. Şüphelilerin, bu faaliyetler kapsamında mevcut örgüt mensupları ile irtibatlarını sürdürdükleri, adli işlem gören örgüt fertlerinin FETÖ ile bağlantılarını korumak veya finansal destek sağlamak amacıyla yakın takip altına aldıkları ve örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları kaydedildi.

Örgüt içindeki para akışı “takas” yöntemiyle el değiştiriyor

Örgüt mensuplarının Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürülebilmesi amacıyla mali destek sağladıkları ve bu kişiler arasındaki para akışındaki trafiğin ise “takas” yöntemiyle el değiştirdiği öğrenildi. Haklarında işlem yapılmış, cezaevinde bulunan, ya da cezaevinden çıkmış kişilere “yardım” adı altında marketlerden “hediye kartları” dağıttıkları da belirlendi. Örgüt bünyesinde öğrenci yapılanmalarına büyük önem verdikleri ve FETÖ’ye yeni eleman kazandırma arayışında oldukları anlaşılan zanlıların, gizlilik içerisinde haberleşmeyi de başta çapraz platform şifreli mesajlaşma yazılımı “Signal” olmak üzere çeşitli kripto mesajlaşma yöntemlerine başvurarak sağladıkları aktarıldı.

FETÖ, ilkokullara kadar indi, yeniden yapılanma faaliyetlerini derinleştirdi

Yakalanan örgüt üyelerinden Mehmet Avcı’nın “silahlı terör örgütü üyeliğinden” 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve geçmişte FETÖ’nün gizli haberleşme programı Bylock’ta yoğun şekilde yazışmalarının açığa çıkarıldığı öğrenildi. Ayrıca Avcı’nın, örgüt bünyesinde sözde Kocaeli ilkokul, ortaokul sorumlusu, lise mesulü ve “Büyük Bölge Talebe Mesulü” (BBTM) olarak örgüt içinde etkin rol aldığı, öğrenci evlerinde sohbet verdiği, onları polis ve askeri okul sınavlarına hazırlayan kişilerden olduğu ifade edildi. Zanlının, KHK ile kapatılan Bankasya’da hesap artışı ve iltisaklı kurumda SGK kaydı da belirlendi. Avcı’nın, şifreli mesajlaşma yazılımı “Signal” üzerinden yoğun olarak çapraz şekilde görüşme gerçekleştirdiği “Latif” kod adlı örgüt üyesinin de aynı ilçede düzenlenen operasyonda yakalandığı bildirildi.

Signal uygulamasındaki görüşmeleri ele verdi

Şüphelilerin telefonlarında yapılan analizlerde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme programı olarak kullandığı "Signal" uygulaması üzerinden karşı tarafın örgütten olup olmadığını anlamak için şifreli mesajlaşmalar geliştirdikleri anlaşıldı. Terör örgütü üyelerinin bunun ardından örgütsel içerikli konuşmalar yaptıkları belirlendi. Her iki örgüt üyesi, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından önceki gün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma“ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan; örgütün gizli haberleşme programı Bylock yazışmaları tespit edilen, sözde Kocaeli ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde büyük bölge talebe mesullüğü (BBTM) yapan Mehmet Avcı ile örgüt içinde “Latif” kod adıyla bilinen Serdar Aktürk, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.